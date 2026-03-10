İran'da Hastaneler Faaliyet Dışı

(ANKARA) - İran Parlamentosu Sağlık Komitesi Üyesi Muhammad Cemaliyan, "ülkedeki dokuz hastanenin ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle artık faal olmadığını" açıkladı.

İran Parlamentosu Sağlık Komitesi Üyesi Muhammad Cemaliyan, "ülkedeki dokuz hastanenin ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle artık hizmet veremediğini, ilaç stoklarının da altı ay yetecek kadar olduğunu" belirterek, "acil hastalara yer açmak için bazı önceliği olmayan ameliyatların askıya alındığını" ifade etti.

Azerbaycan da İran'a insani yardım gönderme kararı aldı. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, "8 Mart'ta iki ülke cumhurbaşkanlarının yaptığı telefon görüşmesini takiben İran'a gıda ve ilaç sevk edilmeye başlandığını duyurdu.