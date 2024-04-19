İran'da İsrail saldırısı nedeniyle askıya alınan sivil uçuşlar normale döndü

(ANKARA) - İran Devlet Haber Ajansı IRNA, sabaha karşı İsrail'in İran'a karşı düzenlediği saldırı nedeniyle askıya alınan sivil uçuşların yeniden normale döndüğünü bildirdi.
İsrail'in sabaha karşı İran'a yönelik düzenlediği saldırının ardından İran Devlet Haber Ajansı IRNA, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberinde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyurmuştu. Bu açıklamadan birkaç saat sonra IRNA, uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. IRNA haberinde Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Jafar Yazerlo'nun yapılan koordinasyonla ülkedeki bazı havalimanlarına uygulanan operasyonel kısıtlamaların kaldırıldığını duyurduğunu bildirdi.
IRNA'ya göre; Jafar Yazerlo bazı uçuşların iptali veya gecikmesi nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı yolculardan özür dileyerek "Yolcular, uçuşlarının kesin saatini öğrenmek için kalkış havalimanının uçuş birimleriyle iletişime geçebilir veya hava yolunun gönderdiği kısa mesajları dikkate alabilirler" açıklamasını yaptı.
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