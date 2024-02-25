İran\'da Kar Yağışı: Tahran Beyaza Büründü

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Yağış miktarının bir önceki yıla göre yüzde 34 düştüğü açıklanan İran'da, başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı başladı.

Hava kirliliği endeksine göre dünyadaki en kirli havaya sahip şehirler arasında yer alan Tahran'da günün ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar aralıksız devam ederek kenti beyaza bürüdü.

Bugünün tatil olmasını da fırsat bilen Tahranlılar, kentin park ve bahçelerine akın ederek karın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Çocukları ile parklara çıkan ailelerin bir kısmı kar altında yürümeyi tercih ederken kimileri de kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Tahran'ın kuzeyinde yer alan Pervaz Parkı'na gelen Tahranlıların bir kısmı ise kentin beyaz örtüyle kaplanmış manzarasını tepeden izlemeyi tercih etti.

Belediye çalışanları ise bir yandan yollarda tuzlama çalışması yaparken diğer yandan oyun parklarındaki karı temizleyerek çocuklara alan açtı.

Kar yağışı nedeniyle başkent trafiği ise zaman zaman zorluklara sahne oldu.