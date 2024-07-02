İran'da Kum Fırtınası Sonucu Yüzlerce Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İran'da Kum Fırtınası Sonucu Yüzlerce Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen kum fırtınası sonucunda yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı. Şiddetli fırtına ve toz nedeniyle 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu, 25 kişi ise yatarak tedavi altına alındı. Ayrıca, kum fırtınasının yol açtığı düşük görüş mesafesi nedeniyle trafik kazalarında 16 kişi yaralandı.

02.07.2024 11:43
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili konuya ilişkin bilgi verdi.

Halili, "Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 25'i yatarak tedavi oldu." dedi.

İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında da 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Kum Fırtınası Sonucu Yüzlerce Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Kum Fırtınası Sonucu Yüzlerce Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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