İran'da Maden Patlaması: 51 Ölü

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TAHRAN, 23 Eylül (Xinhua) -- İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Pazar günkü haberine göre Güney Horasan Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, patlamanın Cumartesi günü saat 21.00 civarında Tebes ilçesindeki Madanjoo şirketine ait madendeki tünellerden birinde metan gazı birikmesi nedeniyle meydana geldiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Yaralılar sağlık merkezlerine nakledildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, eyalet yetkililerinin Güney Horasan'da üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Ahundi Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının 100 kurtarma görevlisi ve 40 donanımlı ekiple yürütüldüğünü ve bölgede iki ambulans otobüsü ve 13 ambulansın hazır bulunduğunu söyledi.

IRNA'nın bildirdiğine göre, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Güney Horasan Valisi Cevad Genaat ile yaptığı telefon görüşmesinde kurtarma ve yardım operasyonlarının hızlandırılması için eyaletin tüm olanak ve kaynaklarının seferber edilmesi talimatını verdi.

İran hükümetinin Enformasyon Konseyi Başkanı Elias Hazrati, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın olayın incelenmesi için özel talimat yayımladığını ve ilgili bakanlara gerekli önlemleri almaları emrini verdiğini belirtti.