İran'da Okul Saldırıları: 206 Ölü

11.03.2026 18:01
İran Eğitim Bakanı, İsrail ve ABD saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü açıkladı.

İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında "120 okulun hedef alındığını, 206 öğrenci ile öğretmenin öldüğünü" duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kazımi Tahran'da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenlerinin ardından açıklama yaptı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında "206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü, 161'inin ise yaralandığını" kaydeden Kazimi, saldırılarında toplamda 120 okulun da zarar gördüğünü söyledi.

Tahran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

17:42
