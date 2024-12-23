İran\'da Otobüs-Tanker Kazası: 9 Ölü

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- İran'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı

TAHRAN - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı. İran Karayolu Trafik Operasyonları Başkanı Behruz Hanpur, Zahidan kentinden Gürgan kentine gitmek üzere yola çıkan 24 kişilik yolcu otobüsünün Sefidabeh-Zahedan kara yolunda kaza yaptığını açıkladı. Kazanın yerel saatle 10.15'te meydana geldiğini ifade eden Hanpur, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi. Kaza yerine çok sayıda kurtarma ve yardım ekiplerinin gönderildiğini belirten Hanpur, yaralıların ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiğini ifade ederek kazanın, ilk belirlemelere göre kötü arazi şartları ve tanker şoförünün ani manevrası nedeniyle meydana geldiğini, ancak kapsamlı soruşturmanın henüz devam ettiğini bildirdi.