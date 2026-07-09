İran'da Patlama Sesleri: Resmi Açıklama Yok

İran'da Basra Körfezi'nde yer alan Buşehr eyaletinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Buşehr eyaletinde 2 patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlamanın nedeni belirtilmezken konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.