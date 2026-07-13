İran'da Patlama Sesleri Yükseldi

ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi.
Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.
Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
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