İran'da Reformist Adayın Açıklamaları Rahatsızlık Yarattı

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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde tek reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın "mevcut hükümetin planlarını sürdüreceğine" dair açıklamaları Reform Cephesi'ni rahatsız etti.

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, reformist kanadın cumhurbaşkanı seçiminde destekleyeceği Pezeşkiyan'ın devlet televizyonunda yaptığı açıklamaların birçok kişinin şikayetine neden olduğunu aktardı.

İmam, "Kendisinden gelecek toplantılarında 'üçüncü bin yıl mucizesi hükümetinin' tabanına (Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı destekleyen kesimler) yönelik konuşmak yerine eleştiren kesimin beklentilerine uygun literatürü kullanarak küskün oyları öne çıkaracaklarını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.