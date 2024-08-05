İran'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Çalışma Saatleri Kısaltılıyor

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TAHRAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- İran hükümeti ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı eyaletlerdeki devlet kurumları ve bankalarının çalışma saatlerinin kısaltılacağını duyurdu.

Hükümet, Salı günü çalışma saatlerinin yerel saatle 06.00 - 10.00 arasında olacağını açıkladı. Bu kararla halk sağlığının korunması ve elektrik kesintilerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Tahran, İsfahan ve Elburz'un da aralarında bulunduğu 15 eyalette uygulanacak kararda, temel hizmetlerin normal şekilde sürdürülmesini öngörülüyor.

İran'ın birçok bölgesinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 40 santigrat dereceyi aşması bekleniyor. Tahran'da hava sıcaklığının Pazartesi günü 39 santigrat dereceye ulaşacağı, ardından da 40 santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Yezd eyaletinde 45, Huzistan eyaletindeyse 49 santigrat dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Hükümet 28 Temmuz'da aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarının tamamen kapatılması talimatı vermişti.