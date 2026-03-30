İran'da Starlink Operasyonu: 46 Gözaltı

İran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan, Starlink uydu terminali satışı yapan ve 19 eyalette faaliyet gösteren bir şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu.
İran basınına göre, Radan, Starlink uydu terminali satışı yapanlara karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Starlink uydu terminali satışı yapan ve 19 eyalette faaliyet gösteren 46 kişinin gözaltına alındığını duyuran Radan, operasyonlar sırasında 139 adet uydu terminali ele geçirildiğini belirtti.
Radan ayrıca, "düşmana" vurulan bölgelerinin fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen 197 kişinin de tutuklandığını söyledi.
İran Emniyetinin ülkenin korunması adına yoğun bir çaba sergilediğini vurgulayan Radan, sosyal medyada halkın psikolojisine olumsuz yönde etki yapan paylaşımlarda bulunan 481 kişinin de gözaltına alındığını dile getirdi.
