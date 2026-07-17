İran'dan ABD Operasyon Merkezine Saldırı - Son Dakika
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İran'dan ABD Operasyon Merkezine Saldırı

17.07.2026 10:05
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İran Devrim Muhafızları, Suriye'de ABD merkezine saldırdığını ve hedeflerin vurulduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin Tenef bölgesinde bulunan bir ABD operasyon merkezine saldırı düzenlediğini ve bazı helikopterleri vurduğunu öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Nasr 2 Operasyonu"nun 11. dalgası kapsamında Suriye'nin Tenef bölgesindeki bir ABD operasyon merkezinin hedef alındığı, saldırıda bir radar sistemi ile bazı helikopterlerin vurulduğu iddia edildi.

Bildiride ayrıca, Tenef'e yönelik saldırılarda çok sayıda ABD askerinin etkisiz hale getirildiği ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusunun bildirisinde, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu ve ABD'nin saldırılarına devam etmesi halinde bölgeden petrol ve gaz ihracatına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Suriye yönetiminden ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun Tenef'e yönelik saldırı iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD Operasyon Merkezine Saldırı - Son Dakika

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