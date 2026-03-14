İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin donanma kuvvetleri tarafından vurulduğunu duyurdu.
Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada Tengsiri, "Dafra, Şeyh İsa ve El-Udairi'deki Amerikan üslerindeki belirli ve kilit hedefler donanma kuvvetleri tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.
İranlı komutan, saldırı sonrasında üslerdeki radarların, kontrol kulelerinin, uçak hangarlarının ve yakıt depolarının yandığını aktardı.
Son Dakika › Güncel › İran'dan ABD Üslere Saldırı İddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?