İran'dan ABD ve İsrail'e Banka Uyarısı

11.03.2026 12:27
İran, saldırı sonrası ABD ve İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini duyurdu.

İran, dün Tahran'da bir İran bankasına düzenlenen saldırının ardından bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı "ekonomik merkezleri ve bankaları" hedef alabileceğini duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün gece, terörist Amerikan ordusu ve Siyonist rejim, askeri hedeflerine ulaşamadıktan sonra ülkenin bankalarından birini hedef aldı. Bu gayrimeşru savaş eylemiyle düşman, bölgedeki ABD ve Siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamıza olanak tanıdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bölge halkının, bankaların bir kilometre yakınına yaklaşmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

