İran'dan ABD'ye Ateşkes Eleştirisi

08.04.2026 23:31
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile 10 maddelik ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.

(TAHRAN) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile mutabık kalınan 10 maddelik ateşkes önerisinin 3 temel maddesinin ihlal edildiğini belirterek, "Bu şartlarda müzakerenin anlamı yok" dedi.

Kalibaf, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakere süreci öncesinde üzerinde uzlaşı sağlanan maddelerin daha baştan ihlal edildiğini savundu. Kalibaf, bu durumun müzakere zeminini ortadan kaldırdığını ifade etti.

"Tarihsel güvensizlik sürüyor"

Kalibaf, ABD'ye karşı derin bir tarihsel güvensizlik duyduklarını belirterek, bu güvensizliğin Washington yönetiminin taahhütlerini sistematik biçimde ihlal etmesinden kaynaklandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da söz konusu 10 maddelik çerçevenin "müzakereler için uygulanabilir zemin" olduğunu kabul ettiğini hatırlatan Kalibaf, buna rağmen sürecin başlamadan sekteye uğradığını dile getirdi.

İhlal edilen 3 madde

Kalibaf, ihlal edildiğini öne sürdüğü maddeleri şöyle sıraladı:

"Lübnan başta olmak üzere tüm bölgeleri kapsayan ateşkes maddesine uyulmaması. İran hava sahasının ihlali: Fars eyaletine bağlı Lar kenti üzerinde bir insansız hava aracının düşürülmesi. İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi"

Söz konusu ihlallerin müzakereler başlamadan gerçekleştiğini vurgulayan Kalibaf, "Bu durumda karşılıklı ateşkes ya da müzakerelerin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Meclis Başkanı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Advertisement
