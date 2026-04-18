İran'dan ABD'ye Güç Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Güç Gösterisi

18.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamaney, İran donanmasının ABD'yi yenmeye hazır olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, Tahran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim sürerken, İran donanmasının ABD kuvvetlerini mağlup etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in kendisine ait Telegram kanalında paylaşılan açıklamada, İran'ın donanmasının, ABD ve İsrail'i mağlup etmeye hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"!'İslam Ordusu, tıpkı geçmişteki iki dayatılmış savaşta olduğu gibi, şimdi de kendisine ait olan toprağı, suyu ve bayrağı cesurca savunmaktadır. Allah'ın ve halkın güçlü desteğiyle, kenetlenmiş, sağlam saflar halinde ve diğer silahlı kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza vererek, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuna karşı savaşmaktadır. İslam Ordusu, bu orduların zayıflığını ve zilletini dünyaya ifşa etmiştir."

İnsansız hava araçlarının ABD'li ve Siyonist katilleri yıldırım gibi çarpması gibi, yiğit donanması da düşmanlarına yeni ve acı yenilgiler tattırmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Güç Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:10:35. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Güç Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.