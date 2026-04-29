İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı teklifi: Trump 18 saatlik uçuşu iptal etti - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı teklifi: Trump 18 saatlik uçuşu iptal etti

29.04.2026 13:39
İran, ABD'ye Hürmüz Boğazı'nı karşılıklı açma ve nükleer müzakereleri ikili olarak erteleme teklifi sundu. Trump, heyetinin İslamabad'a gitmesini iptal etti.

İran'ın ABD'ye, Hürmüz Boğazı'nı karşılıklı açma ve nükleer müzakereleri daha sonra ikili olarak yürütme teklifi sunduğu netleşti. Bu teklif Ankara ve İslamabad üzerinden Washington'a iletildi. Trump, '18 saatlik uçuş yapmayacaksınız' diyerek Witkoff ve Kushner'in İslamabad seyahatini iptal etti. ABD, öncelikle İran'ın 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılmasını ve nükleer faaliyetlerin sonlandırılmasını bekliyordu. İran ise önce Hürmüz'ün açılmasını, ardından nükleer konusunun ikili olarak müzakere edilmesini istedi. Türkiye, ABD ve İran arasında mekik diplomasisi başladı. İran, zenginleştirilmiş uranyumun Natanz tesisinin enkazı altında olduğunu ve ABD ile anlaşılırsa çıkarılabileceğini belirtti. ABD'nin teklifi kabul etmemesi durumunda savaş riski doğarken, İran Körfez ülkelerinin altyapısını vurma tehdidinde bulundu. Ancak Ankara'ya ulaşan bilgilere göre Trump 48 saat içinde yanıt verebilir ve Hürmüz'ün açılmasıyla barış görüşmeleri başlayabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı teklifi: Trump 18 saatlik uçuşu iptal etti - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:04:16. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı teklifi: Trump 18 saatlik uçuşu iptal etti - Son Dakika
