İran'dan ABD'ye Sert Mesaj

TAHRAN, 5 Mart (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i öldürmesinin bedelini "ağır bir şekilde ödeyeceğini" söyledi.

Laricani pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın halkını İran'la "adaletsiz" bir savaşa sürüklediğini belirtti.

Laricani, "Trump'ın artık karar vermesi gerekiyor. Sadece son birkaç günde 500 Amerikan askeri öldürüldükten sonra önce ABD mi geliyor yoksa İsrail mi?" ifadelerini kullandı.