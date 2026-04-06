İran'dan ABD'ye Sert Mesaj

06.04.2026 11:47
İran, ABD'nin olası saldırılarına güçlü yanıt verileceğini duyurdu. Gerginlik devam ediyor.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'daki altyapıya yönelik herhangi bir saldırısına İran Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir yanıt verileceğini bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Arakçi, Barrot ile görüşmesinde, "ABD'nin, İran'daki altyapıya yönelik herhangi bir saldırısına, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir yanıt verileceğini" bildirdi.

Arakçi ayrıca, "saldırılara karşılık verme taahhüdünü savunma operasyonları çerçevesinde değerlendirdiğini ve bunun, İran'ın egemenliğini koruma hakkı olduğunu" vurguladı.

Görüşmede, bölgedeki gerginlik ve güvenlik konuları ele alındı. Arakçi, ABD ve İsrail'in eylemlerini bölgesel istikrarsızlığın ana kaynağı olarak nitelendirerek, tehditlerin İran tarafından kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Fransız Dışişleri Bakanı Barrot ise görüşmede barış ve diyalog çağrısında bulundu ve bölgedeki gerilimlere dair endişelerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
