İran'dan ABD'ye Stratejik Yanıt

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin İran'ın şartlarını müzakereler için temel alıp ateşkesi kabul etmesinin Washington için "stratejik yenilgi" olduğunu ifade ederek, ateşkesin ihlal edilmesine karşı kesin ve caydırıcı bir yanıt vereceklerini söyledi.

Velayeti, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

ABD'nin İran'ın şartlarını temel alarak ateşkesi kabul etmesinin Washington için "stratejik yenilgi" olduğu değerlendirmesinde bulunan Velayeti, "İran Silahlı Kuvvetleri, ilk günden bu yana olduğu gibi, en yüksek hazırlık seviyesindedir ve İbrani-Arap-Amerikan cephesinin ateşkesi ihlalinde herhangi bir hesaplama hatasına karşı kesin ve caydırıcı bir yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.