İran'dan ABD'ye Uyarı: Yeni Saldırı Ezici Olur

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Şikarçi, ABD'yi, İran'a yönelik olası saldırılarına karşı uyardı.

Şikarçi, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırısının daha ezici sonuçları olacağını belirterek, saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya kalacağını ve ABD'nin yine bir "bataklığa saplanacağını" söyledi.