İran'dan Amerikalılara Zarar Vermeyeceğiz Mesajı

(ANKARA ) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'ın sivil Amerikalılara zarar vermek istemediğini" belirtti.

Abbas Arakçi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'ın maaliyetli savaşlara katılımın sona ermesini büyük ölçüde destekleyen ve bu yönde oy kullanan Amerikan halkını hedef almadığını" ifade etti.

Arakçi, paylaşımında, "İran, pahalı dış savaşlara katılımın sona ermesini büyük çoğunlukla destekleyen ve bunun için oy veren sıradan Amerikalılara zarar vermek istemiyor" ifadesini kullandı.

Arakçi ayrıca, ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi, konut kredilerinin pahalanması ve 401(k) emeklilik hesaplarının değer kaybetmesinin sorumluluğunun İsrail ve Washington'daki müttefiklerine ait olduğunu savundu ve söz konusu gelişmelerden "İsrail ve Washington'daki onun kuklalarının" sorumlu olduğunu ileri sürdü.