İran'dan Ateşkes İddialarına Yanıt

TAHRAN, 17 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın başkenti Tahran'da haftalık basın toplantısı düzenledi, 16 Mart 2026.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi pazartesi günü yaptığı açıklamada, ne ateşkes ne de ABD ile müzakere talep etmediklerini belirterek, ABD'nin İran'ın ateşkes talebinde bulunduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Daha sonra başkent Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Erakçi, çatışmanın sona ermesi durumunda İran'a yönelik saldırıların tekrarlanmayacağının garanti altına alınması gerektiğini belirtti.