İran'dan Hürmüz Boğazı'nda Gemiye Saldırı

(ANKARA) - İngiliz Kraliyet Donanması öncülüğünde faaliyet gösteren UK Maritime Trade Operations (UKMTO), İran Devrim Muhafızları'na ait bir silahlı botun, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir konteyner gemisine ateş açtığını bildirdi. Geminin köprü üstünde ağır hasar oluşurken, mürettebatın güvende olduğu açıklandı.

UKMTO, olayın Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı'nda meydana geldiğini duyurdu. UKMTO'nun açıklamasına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (IRGC) bir silahlı bot, konteyner gemisine yaklaştı. Botun gemiyle telsiz üzerinden herhangi bir iletişim kurmadan (VHF çağrısı yapmadan) ateş açtığı ileri sürüldü. Saldırı sonucu geminin köprü üstünde ağır hasar meydana geldiği, ancak mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ve ABD arasındaki ateşkesin belirsiz bir süreliğine uzatıldığını belirtmiş; İran Parlamentosu Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf'ın danışmanlarından biri Mahdi Mohammadi, sosyal medya paylaşımında "Donald Trump'ın ateşkesi uzatmasının hiçbir anlamı yok. Kaybeden taraf şartları belirleyemez" ifadelerini kullanmıştı. Mohammadi ayrıca ABD'nin İran'a Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını ateşkesin ihlali olarak nitelendirdi.