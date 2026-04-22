İran'dan Hürmüz Boğazı'nda Gemiye Saldırı

22.04.2026 11:02
İran Devrim Muhafızları'na ait bot, konteyner gemisine ateş açtı; gemide ağır hasar, mürettebat güvende.

(ANKARA) - İngiliz Kraliyet Donanması öncülüğünde faaliyet gösteren UK Maritime Trade Operations (UKMTO), İran Devrim Muhafızları'na ait bir silahlı botun, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir konteyner gemisine ateş açtığını bildirdi. Geminin köprü üstünde ağır hasar oluşurken, mürettebatın güvende olduğu açıklandı.

UKMTO, olayın Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı'nda meydana geldiğini duyurdu. UKMTO'nun açıklamasına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (IRGC) bir silahlı bot, konteyner gemisine yaklaştı. Botun gemiyle telsiz üzerinden herhangi bir iletişim kurmadan (VHF çağrısı yapmadan) ateş açtığı ileri sürüldü. Saldırı sonucu geminin köprü üstünde ağır hasar meydana geldiği, ancak mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ve ABD arasındaki ateşkesin belirsiz bir süreliğine uzatıldığını belirtmiş; İran Parlamentosu Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf'ın danışmanlarından biri Mahdi Mohammadi, sosyal medya paylaşımında "Donald Trump'ın ateşkesi uzatmasının hiçbir anlamı yok. Kaybeden taraf şartları belirleyemez" ifadelerini kullanmıştı. Mohammadi ayrıca ABD'nin İran'a Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını ateşkesin ihlali olarak nitelendirdi.

Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:34:57. #7.13#
