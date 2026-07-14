İran'dan İngiltere'ye Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan İngiltere'ye Sert Tepki

14.07.2026 12:46
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İran, İngiltere'nin Devrim Muhafızları'nı yasaklı listesine alma girişimini kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Devrim Muhafızları Ordusu'nu yasaklı örgütler listesine alma girişimlerini kınayarak, söz konusu eylemi "sorumsuzca" olarak tanımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili girişimleri hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu yasaklı örgütler listesine alma girişimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) temel ilkelerine aykırı olduğu ifade edilerek söz konusu eylemin "sorumsuzca" bir davranış niteliği taşıdığı kaydedildi.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları'nın İran'ın resmi ordusunun ayrılmaz bir parçası olduğu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün savunulmasında önemli görevler ifa ettiği vurgulandı.

İngiltere'nin attığı adımların, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar ve Batı Asya'da oluşan hassas bir dönemde atılmasının kötü niyet göstergesi olduğu ve kışkırtıcı niteliğinin bulunduğu savunuldu.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Angela Eagle, parlamentoya sunduğu yazıda, üç yabancı oluşumun yasaklı örgütler listesine eklenmesi için girişim başlatıldığını bildirmişti.

Açıklamada, bu oluşumların İran Devrim Muhafızları Ordusu, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Gönüllü Birliği ile İran güdümünde olduğu değerlendirilen Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) adlı grup olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İngiltere'ye Sert Tepki - Son Dakika

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