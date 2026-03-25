İran'dan İsrail'e 25 Günde 470 Füze
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e 25 Günde 470 Füze

25.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşı 25 günde İsrail'e 470 füze fırlattı.

Haaretz gazetesinin İsrail ordusundan alınan bilgilere dayandırdığı haberine göre, İran ilk üç günde İsrail'e 170 füze fırlatırken sonraki süreçte bu sayı inişli çıkışlı seyretti.

İran, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bugüne kadar geçen sürede İsrail'e yaklaşık 470 füze attı. İlk 3 gün 170 füze atan İran, daha sonraki süreçte günlük 10-15 füze ateşlerken, bu sayı geçen hafta günlük yaklaşık 20'ye çıktı. Son bir haftada Tahran yönetimi İsrail'e günlük onda fazla misilleme yaptı.

Geçen 25 günde, İran'ın attığı füzelerden 9'u Tel Aviv, Beyt Şemeş, Kudüs, Birüssebi (Berşeva), Zarzir, Arad, Dimona ve Safed'e (iki kez) doğrudan isabet etti. Buna ek olarak 35 çok başlıklı füze hava savunma sistemlerini aşarken parçaları, çoğu Tel Aviv çevresinde olmak üzere 190'dan fazla bölgeye düştü.

İran'ın misillemeleri sonucunda açıklanan rakamlara göre, İsrail'de 15 kişi, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın ise roket ateşleme sıklığı aynı düzeyde devam etti ve son bir haftada İsrail'in kuzeyinde 220'den fazla roket ve insansız hava aracı saldırısı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda İsrail'in 2 askeri ölürken, İsrail topçusunun saldırısında (dost ateşinde) 1, Hizbullah'ın roket saldırısı sonucu ise 1 kişi öldü.

İsrail'in saldırına karşı İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın yaptığı misillemelerde, yaklaşık 5 bin İsrailli hastanelerde tedavi gördü. Binlerce bina hasar aldı ve bin 600'ü Tel Aviv, bin Dimona, 650 Beyt Şemeş, 600 Arad ve 500'ü Birüssebi'de olmak üzere yaklaşık 5 bin İsrailli tahliye edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:20:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e 25 Günde 470 Füze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.