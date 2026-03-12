İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah'la entegre şekilde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında, Devrim Muhafızları Ordusu ile Hizbullah'ın ortak operasyon yaptığı belirtildi.

İsrail'in hedef alındığı saldırılarda, Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentlerindeki askeri üsler hedef alındı.

Yaklaşık 5 saat süren ve 50 noktanın hedef alındığı operasyonda, Devrim Muhafızları Ordusunun Kadr, İmad, Hayberşiken ve Fettah füzeleri, Hizbullah'ın İHA ve füzeler kullandığı kaydedildi.

Ayrıca bölgedeki ABD'ye ait El-Azrak ve El-Harç üslerinin, Devrim Muhafızlarının füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü.