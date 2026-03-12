İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah'la entegre şekilde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında, Devrim Muhafızları Ordusu ile Hizbullah'ın ortak operasyon yaptığı belirtildi.
İsrail'in hedef alındığı saldırılarda, Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentlerindeki askeri üsler hedef alındı.
Yaklaşık 5 saat süren ve 50 noktanın hedef alındığı operasyonda, Devrim Muhafızları Ordusunun Kadr, İmad, Hayberşiken ve Fettah füzeleri, Hizbullah'ın İHA ve füzeler kullandığı kaydedildi.
Ayrıca bölgedeki ABD'ye ait El-Azrak ve El-Harç üslerinin, Devrim Muhafızlarının füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
