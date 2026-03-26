İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

26.03.2026 10:55
İran, İsrail'in orta ve kuzeyine iki füze saldırısı düzenledi, sirenler çaldı, önlemler alındı.

İran'dan ardı ardına gerçekleştirilen iki misillemenin yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde tekrar sirenler çaldı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın ilk füze saldırısının İsrail'in orta kesimlerini, hemen ardından yapılan ikinci misillemenin ise kuzeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in orta kesimlerinde bazı bölgelerde sirenlerin devreye girmesinden dakikalar sonra kuzeydeki Hafya kenti ve Celile bölgesi ve çevresinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Shaphela bölgesinde ise bir yapıya füze parçalarının isabet ettiğini duyurdu.

Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsraillilerden sığınaklara girmeleri istendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

10:52
İcardi’nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:15
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay’ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
SonDakika.com Haber Portalı. 26.03.2026 11:29:31.
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
