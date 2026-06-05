İran'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı

İran\'dan İsrail\'e Lübnan Uyarısı
05.06.2026 09:57
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İran, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini ve saldırıları durdurmasını talep etti.

TAHRAN, 5 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmasının ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesinin şart olduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te perşembe günü yayımlanan açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail ile 8 Nisan'da varılan ateşkesi kabul etmesinin birincil koşulunun, Lübnan dahil tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması olduğu hatırlatıldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi çarşamba günü Lübnan merkezli El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Beyrut'a saldırması halinde karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Erakçi, Lübnan'ın başkentine yönelik bir saldırıyı kabul etmeyeceklerini ve böyle bir adımın çatışmaların yeniden başlamasını tetikleme ihtimali bulunduğunu tüm taraflara ilettiklerini söyledi.

İsrail ve Lübnan çarşamba günü Washington'da gerçekleştirilen üçlü müzakerelerde ateşkes kararı almış, ancak karardan bir gün sonra İsrail ile Hizbullah arasında yeniden çatışma yaşanmıştı.

Ateşkes uyarınca Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden çekmesi gerekiyor.

Hizbullah lideri Naim Kasım da İsrail işgali ve Lübnan topraklarına yönelik saldırılar devam ettiği müddetçe direnişin süreceğini ve İsrail yerleşimlerinin güvenliğinin garanti altında olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı - Son Dakika

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