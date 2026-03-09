İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırıları - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırıları

09.03.2026 03:42
İran, yeni lider Hamaney'in seçilmesi sonrası İsrail'e üç dalga halinde saldırılar gerçekleştirdi.

TEL İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı.

Saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken, bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi.

İran'ın misilleme saldırısında çok başlıklı füze kullanması dikkat çekti.

İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) ilk belirlemelere göre, 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde, bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

