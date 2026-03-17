İran'dan İsrail'e Yeni Misilleme
İran'dan İsrail'e Yeni Misilleme

17.03.2026 16:55
İran, İsrail'in orta kesimini hedef aldı. Sirenler çaldı, halk sığınaklara gönderildi.

TEL İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği altıncı misilleme İsrail'in orta kesimini hedef alırken bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'ın misillemesi nedeniyle başkent Tel Aviv ve İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail basını, son misillemede daha öncekilere nazaran daha az sayıda füze fırlatıldığını öne sürerken başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rishon Leziyon bölgesine şarapnel parçaları düştüğünü aktardı.

İsrail acil yardım kuruluşları son misillemede ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Yeni Misilleme - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Yeni Misilleme - Son Dakika
