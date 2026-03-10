İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 35. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine stratejik füzelerle saldırılar başlatıldığını bildirdi.
Açıklamaya göre, saldırı dalgasında Fettah, İmad, Hayberşıken, Hürremşehr ve Kadir stratejik füzeleri kullanıldı.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misillemede İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine de saldırılar düzenliyor.
