İran'dan Komşulara Saldırı Yok Mesajı

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın teslim olmayacağını, komşu ülkelere yönelik saldırı niyetleri bulunmadığını vurguladı. Komşu ülkelerden de özür dileyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırı niyetimiz yok" dedi.

Mesud Pezeşkiyan, ulusa sesleniş konuşymasında, İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönündeki beklentilere sert tepki göstererek, "Bizim koşulsuz teslim olacağımız hayalini kuranlar, bu hayallerini mezara götürecek" ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelere de mesaj veren Pezeşkiyan, yaşanan gelişmeler nedeniyle özür dileyerek, "Komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırı niyetimiz yok" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, dün alınan geçici liderlik konseyinin kararına atıf yaparak, İran'ın komşu ülkelere yönelik saldırıları durduracağını söyledi. İran, söz konusu ülkelerden İran'a yönelik bir saldırı gerçekleşmediği sürece komşu ülkelere karşı yeni saldırılar düzenlemeyecek.