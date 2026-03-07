İran'dan Komşulara Saldırı Yok Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Komşulara Saldırı Yok Mesajı

07.03.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın teslim olmayacağını ve komşulara saldırı niyetinin bulunmadığını vurguladı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın teslim olmayacağını, komşu ülkelere yönelik saldırı niyetleri bulunmadığını vurguladı. Komşu ülkelerden de özür dileyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırı niyetimiz yok" dedi.

Mesud Pezeşkiyan, ulusa sesleniş konuşymasında, İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönündeki beklentilere sert tepki göstererek, "Bizim koşulsuz teslim olacağımız hayalini kuranlar, bu hayallerini mezara götürecek" ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelere de mesaj veren Pezeşkiyan, yaşanan gelişmeler nedeniyle özür dileyerek, "Komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırı niyetimiz yok" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, dün alınan geçici liderlik konseyinin kararına atıf yaparak, İran'ın komşu ülkelere yönelik saldırıları durduracağını söyledi. İran, söz konusu ülkelerden İran'a yönelik bir saldırı gerçekleşmediği sürece komşu ülkelere karşı yeni saldırılar düzenlemeyecek.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Komşulara Saldırı Yok Mesajı - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:47:57. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Komşulara Saldırı Yok Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.