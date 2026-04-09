İran'dan Netanyahu'nun Yargılanmasına İlişkin Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında yargılanmasına pazar günü tekrar başlanacağına işaret ederek, "Kapsamlı bir ateşkes onun hapse girme sürecini hızlandırabilir." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının pazar günü yeniden görüleceğine işaret eden Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan dahil bölgede kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, onun hapse girme sürecini hızlandırabilir. ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi ortadan kaldırmasına izin vererek kendi ekonomisini çöküşe sürüklemek isterse, bu ABD'nin kendi tercihi olacaktır. Biz bunu ahmakça buluyoruz ancak bunun için de hazırız."

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran ile yaşanan savaş nedeniyle haftalardır olağanüstü kısıtlamalar altında çalışan İsrail yargı sisteminin, geçici ateşkesin ardından yeniden normal işleyişine dönmesiyle birlikte, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davası pazar günü yeniden görülecek.