İran'dan Parçalanmaya Müsamaha Yok
İran'dan Parçalanmaya Müsamaha Yok

01.03.2026 09:56
Laricani, İran'ın parçalanmasına karşı sert bir tutum sergiledi ve birlik vurgusu yaptı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı parçalamak isteyen gruplara hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, ülke lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD-İsrail saldırılarını değerlendirdi.

"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." diyen Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti."

Laricani, "İran'ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran'ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgar esmiş gibi düşünmesinler ve İran'ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi'nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

09:56
