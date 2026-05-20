İran'dan Savaş Uyarısı: Düşman Yeniden Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Savaş Uyarısı: Düşman Yeniden Hazırlanıyor

20.05.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD-İsrail'in savaş arayışında olduğunu ve hazırlıkları artırdıklarını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in "açık ve gizli hareketlerinin" yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğini ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecinde güçlerini takviye ettiğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Kalibaf, "Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Kalibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Kalibaf, şöyle devam etti:

"Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim.

Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler."

Ülkeye saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın "sürekli azmi" olduğunu belirten Kalibaf, "düşmanların İran'ın hiçbir koşulda hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını" ifade etti.

Halkın ekonomik sorunlarını gidermek için Mecliste komite kurulacak

İran'da halkın, dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Kalibaf, "İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa, ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı." dedi.

Kalibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere Mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.

Ulusal birlik olmadan bu "tarihi savaşın" üstesinden gelmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, her ne kadar yönetimsel zayıflıklar olsa da sorunlar için Cumhurbaşkanı ve hükümetin hedef alınmasının doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman, Sevgili İran'ımıza zorlu bir savaş dayattı ve bugün her zamankinden daha açık bir şekilde görülüyor ki bir irade savaşı içindeyiz ve bu irade savaşını kim kazanırsa İran'ın tarihini yazacak ve geleceğini belirleyecektir.

Sevgili, asil ve büyük İran halkı, emin olun ki cihatçı liderlik ve Sevgili Devrim Liderimizin rehberliğinde birlik ve beraberliği koruyarak, bu durum ulusal dayanışmayı daha da güçlendirmek için bir fırsata dönüşebilir."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Savaş Uyarısı: Düşman Yeniden Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:39:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Savaş Uyarısı: Düşman Yeniden Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.