İran'dan Trump'a Eleştiri

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a yönelik günlük tehditler ile ABD'deki benzin istasyonlarında yaşanan müşteri tepkileri" arasında çelişki yaşadığını söyledi.

Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın ABD'deki enflasyonu düşürmek için enerji fiyatlarının düşmesine muhtaç olduğunu savunan Velayeti, "Trump, İran'a yönelik günlük tehditler ile ABD'deki benzin istasyonlarının sinirli müşterileri çelişkisine kapılmış durumda." ifadelerini kullandı.