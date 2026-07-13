İran'dan Trump'a Hürmüz Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Hürmüz Tepkisi

İran\'dan Trump\'a Hürmüz Tepkisi
13.07.2026 16:50
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İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine izin vermeyeceğini açıkladı, bölgeyi uyardı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik vermeyeceğiz." dedi.

Zülfikari, ABD Başkanı Trump'ın "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz." şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını belirten Zülfikari, "Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni olmadan ve yine İran'ın belirlediği rotayı kullanmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır." dedi.

Bölge ülkelerini uyaran Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği ve bölgede savaşın yayılması ile tüm bölge ülkelerinin etkileneceği uyarısında bulundu.

Zülfikari, bölgedeki "güvensizliğin kaynağının ABD ve onunla işbirliği yapan ülkeler" olduğunu öne sürerek yine bölge ülkelerinin ABD ile işbiriliğinin savaş riskini artırdığını belirtti.

Fox News kanalında katıldığı programda İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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