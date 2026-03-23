İran'dan Trump'a Yanıt: Müzakere Yok - Son Dakika
İran'dan Trump'a Yanıt: Müzakere Yok

23.03.2026 15:36
İranlı yetkili, Trump'ın müzakere iddialarını yalanladı, enerji piyasalarını etkilemeye yönelik psikolojik savaş dedi.

İran basınına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington yönetimiyle hiçbir müzakerenin yapılmadığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının enerji piyasalarının kötü durumunu düzeltmeye yönelik "psikolojik operasyon" olduğunu savundu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarına dair iddiasını yalanladı.

İranlı yetkili, "Savaşın başından bugüne kadar bazı arabuluculardan Tahran'a mesajlar gönderildi ve bunlara 'gerekli caydırıcılığı sağlayana kadar savunmaya devam edeceğiz" diyerek cevap verdik. Hiçbir müzakere olmadı ve şu anda da yok. Bu tür psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna dönecek ne de enerji piyasalarında barış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın "İran'ın elektrik altyapısına saldırıyı 5 gün ertelediğini" duyurmasına ilişkin de yetkili, "İran'ın askeri tehditleri inandırıcı hale geldikçe Trump kritik altyapıya yönelik saldırılardan geri adım attı. ABD ve Batı'daki finansal piyasalar üzerindeki baskı ve tahvil tehdidi arttı ve bu da bu geri adımın önemli bir faktörü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, "Trump'ın 5 günlük ültimatomu, bu rejimin halka karşı işlediği suçlarına devam edeceği anlamına geliyor ve biz de karşılık vermeye ve ülkeyi kapsamlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını iddia etmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Trump, bugünkü açıklamasında ise "Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim." demişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Yanıt: Müzakere Yok - Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Yanıt: Müzakere Yok - Son Dakika
