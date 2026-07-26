İran'dan Ukrayna'ya Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan Ukrayna'ya Sert Tepki

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ukrayna'nın saldırısının cevapsız kalmayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını ifade etti.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Bakan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisi hakkında konuştuğunu belirtti.

Saldırıya tepki gösteren Erakçi, şunları kaydetti:

"Zelenskiy, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı "askeri sevkiyat taşıyan" gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran ise saldırıya uğrayan geminin bir ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Ukrayna'ya Sert Tepki - Son Dakika

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