İran'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

İran\'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari-Şemdinli hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, hudut kartallarının keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

28.04.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari-Şemdinli hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, İran, Güvenlik, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:55:38. #1.13#
SON DAKİKA: İran'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement