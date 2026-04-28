İran'dan Yeni Barış Önerisi: ABD'den Ablukanın Kaldırılmasını İstiyor
İran'dan Yeni Barış Önerisi: ABD'den Ablukanın Kaldırılmasını İstiyor

28.04.2026 20:01
ABD basını, İran'ın Hürmüz Boğazı ve nükleer program konularında yeni bir barış önerisi sunduğunu duyurdu. Ancak Trump yönetimi, nükleer konusunun ertelenmesini kabul etmiyor.

Son dakika haberlerine göre, ABD basını İran’ın yeni bir barış önerisi sunduğunu duyurdu. Tahran ile Washington arasındaki Hürmüz Boğazı ve nükleer program konularındaki diplomatik görüşmeler çıkmaza girmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’dan gelen son teklifin yetersiz olduğunu belirterek danışmanlarına memnuniyetsizliğini iletti.

The New York Times’a göre, İran’ın önerisi ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını şart koşuyor ancak nükleer faaliyetler konusunda net cevaplar vermiyor. Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için nükleer dosyanın göz ardı edilmesine karşı olduğunu ve nükleer silaha sahip bir İran’ı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Tahran yönetimi üç aşamalı bir plan sundu. İlk aşamada, Hürmüz Boğazı’ndaki saldırıların durdurulması karşılığında ABD ve İsrail’in askeri faaliyetlerini sonlandırması ve ablukanın kaldırılması talep ediliyor. İkinci aşamada aracı aktörlerin boğazın statüsü konusunda uzlaşı sağlaması öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise İran, boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürürken nükleer program ve bölgedeki müttefik gruplara finansman konularının müzakereye açılmasını öneriyor. Ancak Washington yönetimi nükleer konusunun ertelenmesini kabul edilebilir bulmuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, ABD’nin temel önceliklerinden taviz vermeyeceğini ifade etti. Yönetim içinde ekonomik dayanıklılık tartışmaları gündemde; Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının yarattığı maliyetin her iki taraf için de ciddi sonuçları olduğu belirtiliyor.

Trump’ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından Pakistan’a sunulan rapor sonrasında teklifi değerlendirdiği ancak olumlu bir yaklaşım sergilemediği söyleniyor. Tahran’ın hafta sonu İslamabad’daki görüşmelere katılmaması süreci daha karmaşık hale getirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran’daki iç siyasi çatışmalara dikkat çekerek, yönetim içindeki “sertlik yanlıları” ve “ılımlılar” arasındaki çekişmenin karar alma süreçlerini zorlaştırdığını savundu.

Nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, Washington’un temel hedeflerinden birine henüz ulaşamadığını gösteriyor. İran, abluka koşullarına rağmen Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili kontrolünü sürdürüyor ve gemi geçişlerinden gelir elde etmeye devam ediyor. Uzmanlar, ablukanın İran’ın enerji altyapısına uzun vadede zarar vereceği veya Devrim Muhafızları’nın etkisini artırarak Tahran’ı sert bir çizgiye yöneltebileceği yönünde iki farklı görüş olduğunu belirtiyor.

Görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine ABD basınında, İran’ın yeni bir barış önerisi sunmasının beklendiği bilgisi yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

