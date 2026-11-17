İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bugün üçüncü petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yaklaşık bir saat önce Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "seyir kurallarını ihlal ettiği" öne sürülen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, sabah saatlerinden bu yana deniz mayınına çarparak alev alan petrol tankeri sayısının 3'e yükseldiği iddia edildi.

Tankerlerin belirlenen güvenli güzergahların dışına çıkarak seyir sistemlerini kapatmasının ciddi risk oluşturduğunu savunan İran Deniz Kuvvetleri, bu uygulamaların seyir kurallarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlanması, belirlenen güvenli güzergahların kullanılması ve gemilerin seyir sistemlerinin açık tutulması gerektiği ifade edildi.