İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin mayına çarptığını açıkladı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin mayına çarptığını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Gemilerde yangın sürerken, ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçilmesi halinde mayına çarpma olaylarının devam edeceği uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin mayına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda diğeri ise boğazın içinde olmak üzere 2 petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.

Olay sonrası gemilerde yangın çıktığı ve yangının hala devam ettiği bildirilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin, ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.

İran basını, gemilerin mayına çarptığına ilişkin bilgi paylaşılmadan önce Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda 2 patlama sesinin duyulduğunu açıklamıştı.

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili ise Keşm Adası'ndaki patlama seslerinin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğunu söylemişti.

Ayrıca İran devlet televizyonu da patlamaların kaynağının Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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