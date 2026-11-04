İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 56'ncı MQ-9 İHA'yı vurduğunu iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 56'ncı MQ-9 İHA'yı vurduğunu iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda yerel saatle 04.30'da tespit edilen MQ-9 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğunu öne sürdü. Açıklamada, düşürülenin 56'ncı MQ-9 olduğu, yasaklı güzergahta 4 petrol tankerinin mayınlara çarparak alev aldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD yapımı İHA'nın yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilerek hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığı ifade edildi.

İki gemi ve deniz aracının daha durdurulduğu kaydedilen açıklamada, düşürülen İHA'nın 56'ncı MQ-9 tipi İHA olduğu bildirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Tüm alkışlar ona Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı
Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın
Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
07:37
Trump’a 22 saat meydan okumuştu Sandıktan zaferle çıktı
Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
07:27
Trump’ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
06:50
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
06:25
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok
ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
06:15
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı Süreç başladı
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 07:55:33. #.0.2#
SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 56'ncı MQ-9 İHA'yı vurduğunu iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android