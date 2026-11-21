İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'yı düşürdüğünü duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı yeni nesil hava savunma sistemiyle vurarak düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, bu İHA'nın ABD'ye ait düşürülen 58'inci MQ-9 tipi İHA olduğu öne sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı semalarında, Devrim Muhafızları Ordusunun yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, vurulan MQ-9 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA
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