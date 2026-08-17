İran Devrim Muhafızları'ndan Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları'ndan Caydırıcılık Mesajı

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Devrim Muhafızları, ülkeye tehditlere karşı maksimum caydırıcılık ve saldırı operasyonları açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı "maksimum caydırıcılık" stratejisi ve "güçlü saldırı operasyonları" kullanılacağını açıkladı.

Devrim Muhafızları, İran-Irak Savaşı sırasında Irak'ta esir düşen İranlıların ülkelerine dönüşünün yıl dönümü münasebetiyle açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik herhangi bir tehdit veya saldırının "tam kararlılıkla" karşılanacağı ifade edilerek, "maksimum caydırıcılık stratejisi ve güçlü saldırı operasyonlarıyla" bu tehditlerin etkisiz hale getirileceği mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca İran lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Mücteba Hamaney adına atıfta bulunularak, Devrim Muhafızları'nın onun talimatları doğrultusunda hareket edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları'ndan Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika

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