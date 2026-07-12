İran Hürmüz Boğazı'nda ikinci gemiyi vurdu, üsleri hedef aldı - Son Dakika
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İran Hürmüz Boğazı'nda ikinci gemiyi vurdu, üsleri hedef aldı

12.07.2026 08:09
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci bir gemiyi vurduğunu ve ABD'nin Katar'daki üssünü hedef aldığını açıkladı. Boğaz, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda, İran'ın geçiş kurallarını ihlal ettiği belirtilen ikinci bir geminin vurulduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Hürmüz Boğazı'nda ikinci gemiyi vurdu, üsleri hedef aldı - Son Dakika

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