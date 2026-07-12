İran Hürmüz Boğazı'nda ikinci gemiyi vurdu, üsleri hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda, İran'ın geçiş kurallarını ihlal ettiği belirtilen ikinci bir geminin vurulduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" açıklamıştı.