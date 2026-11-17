İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Maskat'ta Katar heyetiyle bölgesel gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Maskat'ta İran-ABD arabuluculuğu yürüten Katar heyetiyle bölgesel konuları görüştü. Erakçi, Katar'ın gerilimi azaltma çabalarından memnuniyet duyduğunu belirtti; dış unsurlara karşı istişarelerin sürmesinin önemine vurgu yapıldı.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında arabuluculuk görevi yürüten Katar heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, resmi temaslar kapsamında Umman'da bulunan Erakçi, Katar heyeti ile görüştü.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken Erakçi, Katar'ın bölgedeki gerilimin azaltılması yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.???????
Görüşmede ayrıca, bölgede güvensizlik meydana getiren dış unsurlara karşı bölge ülkeleri arasındaki istişarelerin devamının önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: AA
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